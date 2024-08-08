Уоррен Баффетт вложил в гособлигации США больше, чем сама ФРС

Портфель таких облигаций, находящихся во владении ФРС, сейчас составляет $195,3 млрд. Краткосрочными T-bills являются долговые обязательства с погашением через 1, 3 и 6 месяцев. Доходность по таким бумагам составляет 5,33%, 5,22% и 4,95% соответственно.
По сравнению с прошлым годом Уоррен Баффетт существенно увеличил свой портфель T-bills — в конце 2023 года он составлял $130 млрд, или на 81% меньше, чем сейчас. Наблюдатели отмечают, что аппетит господина Баффетта к краткосрочным US Treasuries значительно возрос на фоне текущей рыночной нестабильности на рынке акций, особенно в сегменте высокотехнологичных компаний.
По мнению аналитиков, активная покупка долговых бумаг с доходностью более 5% говорит о том, что в данный момент Уоррен Баффетт не видит много низкорисковых активов с подобной доходностью в краткосрочном периоде. Объем вложений Berkshire Hathaway в краткосрочные T-bills позволяет аналитикам предположить, что по итогам года только эти инвестиции принесут компании доход в размере $12 млрд.
Об итогах июльского заседания ФРС — в материале «Ъ» «ФРС меняет курс».