Уоррен Баффетт вложил в гособлигации США больше, чем сама ФРС

По мнению аналитиков, активная покупка долговых бумаг с доходностью более 5% говорит о том, что в данный момент Уоррен Баффетт не видит много низкорисковых активов с подобной доходностью в краткосрочном периоде. Объем вложений Berkshire Hathaway в краткосрочные T-bills позволяет аналитикам предположить, что по итогам года только эти инвестиции принесут компании доход в размере $12 млрд.