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Труба под обстрелом: что будет с ЕС после остановки транзита газа из России

Цена газа в ЕС подскочила на 7% в среду 7 августа из-за страха европейских поставщиков потерять поставки трубопроводного сырья из РФ через Украину. Что означает для ЕС возможная потеря транзита газа из РФ, рассказал Финансам Mail ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Источник: Reuters

С 2022 года поставки газа в ЕС из РФ через Украину ведутся только через газоизмерительную станцию «Суджа» в приграничной части Курской области. По этому маршруту «Газпром» поставляет 5% от потребностей в ЕС.

В среду, после обстрелов Курской области со стороны Украины, цена газа в ЕС превысила 440 долларов. В целом за 2 дня — с 6 августа, когда началась операция по вытеснению ВСУ от российской границы, цена газа в ЕС выросла на 10%, с 400 долларов за тысячу кубометров.

«Если транзит сейчас прервётся, то это будет шоком для европейского рынка», — отметил Игорь Юшков. По его оценке, объём транзита не столь значительный по сравнению с общим потреблением ЕС (около 5% от всех поставок), но тем не менее эти поставки важные.

«И без них в Европе возникнет локальный дефицит и цены поднимутся для всех», — подчеркнул эксперт.

Цена газа в ЕС в ближайшее время может подняться до 500−600 долларов за тысячу кубометров в случае приостановки поставок трубопроводного газа из РФ в ЕС, прогнозирует Игорь Юшков.

Но во многом рост цены зависит от ожиданий как долго не будет транзита из РФ.

«Сейчас сообщений о сокращении поставок в Европу не поступало. У них давление в трубах не упало. А это значит, что транзит продолжается», — пояснил он. Поэтому цена газа в регионе выросла только на ожиданиях прекращения поставок из РФ «по трубе».

По мнению эксперта, решение о прекращении поставок в ЕС будет приниматься российским руководством страны — прекращать ли транзит через Украину или нет в зависимости от того, какие перспективы будут по сохранению контроля над Суджей.

«Если будет восприятие, что это надолго, то вполне вероятно перекрытие поставок через Суджу», — прогнозирует он. По его оценке, больше всего пострадает от этого Словения и Австрия, потому что именно в эти две страны идёт транзит из РФ через Украину для внутреннего потребления. Венгрия переключается на получение российского газа через «Турецкий поток».

При этом значение трубопроводного газа из России в Европу выросло в этом году — так газ поставляется в Евросоюз согласно долгосрочным контрактам между «Газпром» и потребителями ЕС по цене, которая ниже рыночной. В итоге в 2024 году Россия отобрала у США титул главного поставщика газа в Европу.

США поставляет только СПГ в ЕС, а Россия — и СПГ и трубопроводный газ.

Сейчас из России в Евросоюз сырье идет по двум газопроводам.

— Это транзитный газопровод через Украину — через него поставляется около 42 млн куб. метров в сутки через единственную газоперекачивающую станцию «Суджа».

— Черноморский газопровод «Турецкий поток» из РФ полностью загружен впервые за долгое время — это транзит через Турцию в ЕС.

По последним данным европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), «Газпром» по всем экспортным газопроводам в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил поставки в ЕС на 27% до 15,4 млрд куб. метров. За июнь транзит вырос почти на четверть.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».