Труба под обстрелом: что будет с ЕС после остановки транзита газа из России

«Если будет восприятие, что это надолго, то вполне вероятно перекрытие поставок через Суджу», — прогнозирует он. По его оценке, больше всего пострадает от этого Словения и Австрия, потому что именно в эти две страны идёт транзит из РФ через Украину для внутреннего потребления. Венгрия переключается на получение российского газа через «Турецкий поток».