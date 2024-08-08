Труба под обстрелом: что будет с ЕС после остановки транзита газа из России

В среду, после обстрелов Курской области со стороны Украины, цена газа в ЕС превысила 440 долларов. В целом за 2 дня — с 6 августа, когда началась операция по вытеснению ВСУ от российской границы, цена газа в ЕС выросла на 10%, с 400 долларов за тысячу кубометров.
«Если транзит сейчас прервётся, то это будет шоком для европейского рынка», — отметил Игорь Юшков. По его оценке, объём транзита не столь значительный по сравнению с общим потреблением ЕС (около 5% от всех поставок), но тем не менее эти поставки важные.
«И без них в Европе возникнет локальный дефицит и цены поднимутся для всех», — подчеркнул эксперт.
Но во многом рост цены зависит от ожиданий как долго не будет транзита из РФ.
«Сейчас сообщений о сокращении поставок в Европу не поступало. У них давление в трубах не упало. А это значит, что транзит продолжается», — пояснил он. Поэтому цена газа в регионе выросла только на ожиданиях прекращения поставок из РФ «по трубе».
По мнению эксперта, решение о прекращении поставок в ЕС будет приниматься российским руководством страны — прекращать ли транзит через Украину или нет в зависимости от того, какие перспективы будут по сохранению контроля над Суджей.
«Если будет восприятие, что это надолго, то вполне вероятно перекрытие поставок через Суджу», — прогнозирует он. По его оценке, больше всего пострадает от этого Словения и Австрия, потому что именно в эти две страны идёт транзит из РФ через Украину для внутреннего потребления. Венгрия переключается на получение российского газа через «Турецкий поток».
При этом значение трубопроводного газа из России в Европу выросло в этом году — так газ поставляется в Евросоюз согласно долгосрочным контрактам между «Газпром» и потребителями ЕС по цене, которая ниже рыночной. В итоге в 2024 году Россия отобрала у США титул главного поставщика газа в Европу.
США поставляет только СПГ в ЕС, а Россия — и СПГ и трубопроводный газ.
Сейчас из России в Евросоюз сырье идет по двум газопроводам.
— Это транзитный газопровод через Украину — через него поставляется около 42 млн куб. метров в сутки через единственную газоперекачивающую станцию «Суджа».
— Черноморский газопровод «Турецкий поток» из РФ полностью загружен впервые за долгое время — это транзит через Турцию в ЕС.
По последним данным европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), «Газпром» по всем экспортным газопроводам в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил поставки в ЕС на 27% до 15,4 млрд куб. метров. За июнь транзит вырос почти на четверть.
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