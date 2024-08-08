Ставка на сигнал. ЦБ увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики

Оно может указывать как на начало охлаждения внутреннего спроса, так и на усиление жесткости ограничений в части производственных возможностей и трудовых ресурсов (на это будет указывать сохранение или ускорение роста инфляции, что, соответственно, потребует повышения ставки). Пока темпы кредитования остаются высокими, но в ЦБ ждут влияния на них не только ужесточения ДКП, но и сокращения эффекта от «автономных» факторов (не зависящих от ставки) — в частности, от изменения параметров субсидирования кредитных ставок (в первую очередь отмены безадресной льготной ипотеки), принятых макропруденциальных мер и отмены регуляторных послаблений для банков.