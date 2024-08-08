Ставка на сигнал. ЦБ увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики

Участники заседания совета директоров Банка России 26 июля рассматривали два основных сценария — повышения ставки до 18% с ужесточением сигнала (о возможности дальнейшего роста) и ее увеличения до 19−20% без такого сигнала, следует из опубликованного резюме обсуждения.
Вариант сохранения ставки на уровне 16% рассматривался, но большинство участников сошлись во мнении, что в первом полугодии ДКП оказалась недостаточно жесткой: для балансирования перегретой экономики уровень реальных ставок (разницы между номинальными ставками и ожиданиями по инфляции) должен быть выше.
Выбор в пользу первого варианта был сделан для того, чтобы сильнее повлиять на ожидания участников рынка — прогноз слишком быстрого снижения смягчает эффект от повышения, особенно на фоне роста инфляционных ожиданий.
«Сработали все факторы, выделенные в ходе мартовского обсуждения решения как основные для повышения ключевой ставки — от повышения устойчивой инфляции до рисков, связанных с санкциями», — сказано в резюме.
Теперь в ЦБ ждут, что положительный разрыв выпуска (превышение спроса над предложением, что и определяет степень «перегрева» экономики) будет постепенно сокращаться — инфляция должна вернуться к цели в 4% к концу 2025 года.
При более высокой инфляции выше будет и ставка. Отметим, что недельная инфляция снижается с пика уже с начала июля. По данным Росстата, с 30 июля по 5 августа изменение цен оказалось нулевым (годовая инфляция составила около 9%).
Важно, что в оценке состояния экономики участники заседания указали на то, что, «по оперативным данным и данным опросов, в июне—июле появились первые признаки некоторого замедления роста экономики». Но перегрев по втором квартале не ослаб по сравнению с первым — потребление поддерживали рост зарплат и бюджетные выплаты, сберегательная активность при этом не росла.
Ключевая развилка для регулятора содержится в трактовке причин обнаруженного замедления.
Оно может указывать как на начало охлаждения внутреннего спроса, так и на усиление жесткости ограничений в части производственных возможностей и трудовых ресурсов (на это будет указывать сохранение или ускорение роста инфляции, что, соответственно, потребует повышения ставки). Пока темпы кредитования остаются высокими, но в ЦБ ждут влияния на них не только ужесточения ДКП, но и сокращения эффекта от «автономных» факторов (не зависящих от ставки) — в частности, от изменения параметров субсидирования кредитных ставок (в первую очередь отмены безадресной льготной ипотеки), принятых макропруденциальных мер и отмены регуляторных послаблений для банков.
В комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ разъясняется и его оценка внешних условий: снижение физических объемов поставок в этом году будет отмечаться как в экспорте, так и импорте (на 0−2% и 1−3% соответственно), стоимостному же снижению экспорта препятствовал рост цен на нефть. При этом по мере увеличение предложения нефти на рынке цены на нее будут снижаться. Заметим, по данным мониторинга Центра ценовых индексов, после роста цен в мае (+1,8%) и июне (+3,2%), в июле цены российского сырьевого экспорта снизились на 2,6%.
Как отмечает Дмитрий Полевой из компании «Астра УА» пока непонятно, связано ли замедление экономики в июне—июле с ослаблением спроса или же с ограничениями на стороне предложения.
Опережающие индикаторы свидетельствуют о незначительном торможении (ЦБ, PMI) или небольшом повышении деловой активности в промышленности (ИНП РАН) и услугах (PMI).
«Причиной замедления могли быть ограничения со стороны факторов производства — в первую очередь рынка труда, а также производственных мощностей», — полагают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».
В то же время потребительская активность по картам «Сбера», судя по данным Сбериндекса, в июле и первые дни августа притормозила: реальные траты в годовом выражении на неделе 29 июля — 4 августа выросли на 4,3%, как и неделей ранее, тогда как на неделе с 15 по 21 июля такой рост составлял 5,2% против 6,2% в июне. Схожую картину показывают и данные обследований РОМИР (потребление 40 тыс. человек в 240 городах и населенных пунктах): на неделе 29 июля — 4 августа, как и предыдущие две недели, их расходы в годовом выражении снижались.