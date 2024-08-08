Стало известно, какие товары чаще всего подделывают на маркетплейсах

У потребителей сохраняется право отказаться от любой покупки в онлайн-магазине в течение семи дней с момента получения, напомнил эксперт. Если же подделку удалось разоблачить уже после использования предмета, в результате чего он потерял товарный вид, то возвращать деньги следует через суд, объяснил Павлов.