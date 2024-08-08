США сократили поставки газа в Европу

Разрыв в поставках между экспортерами США и Россией в европейский регион сократился с 3,7 млн т до 0,2 млн тонн в месяц с января по июль 2024 года. Россия стабильно экспортирует в Европу от 850 000 до 1,6 млн т в месяц с начала украинского конфликта.