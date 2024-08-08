США сократили поставки газа в Европу

В конце июля 2024 года Европа импортировала 1,5 млн т СПГ из США и 1,3 млн т — из России. США могут сократить поставки в регион в пользу Азии.
Поставки из двух стран почти сравнялись, поскольку энергетические компании США выбирает регион, готовый платить больше всего. Цены на СПГ в Азии в конце июля 2024 года выросли из-за жары, сообщает Bloomberg. Египет также на фоне аномальных температур и сокращения собственной добычи установил премиум-цены на импорт, чтобы привлечь в регион поставки.
США собирались отправлять в Европу по меньшей мере 15 млрд кубометров СПГ в год, но при условии, что цены будут отражать долгосрочные рыночные основы, стабильность спроса и предложения. В июне 2022 года страна стала самым крупным поставщиком топлива в регион — впервые в истории.
Разрыв в поставках между экспортерами США и Россией в европейский регион сократился с 3,7 млн т до 0,2 млн тонн в месяц с января по июль 2024 года. Россия стабильно экспортирует в Европу от 850 000 до 1,6 млн т в месяц с начала украинского конфликта.
NYT в начале 2024 года также сообщал, что США могут увеличить поставки газа в Азию, пользуясь мексиканским маршрутом, а не Панамским каналом.
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