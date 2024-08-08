Сбербанк подготовился к возможной остановке биржевых торгов юанем

Сбербанк разработал план на случай возможной остановки биржевых торгов юанем, сообщил старший вице-президент и руководитель банковского блока «Финансы» Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг.
«Мы действительно не исключаем сценарий остановки торгов юанем на бирже, учитывая продолжающееся расширение санкций и возникающие новые реакции на них. Мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, и готовы предложить клиентам альтернативные опции работы с иностранной валютой даже в самых тяжелых условиях», — заявил он.
Напомним, биржевые торги евро и долларами в России прекратились из-за блокирующих санкций США, введенных 12 июня 2024 года в отношении Московской биржи, Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ).
Физлица и компании столкнулись с ограничениями на покупку валют на бирже, поскольку Банк России внедрил новую методику расчета официального курса иностранных валют. Курсы доллара и евро определяют на основе данных о конверсионных операциях, совершенных банками. Между тем, курс китайского юаня, торги которым пока продолжаются, по-прежнему рассчитывается на основании данных биржи.
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Виктория Воропаева