Сбербанк подготовился к возможной остановке биржевых торгов юанем

«Мы действительно не исключаем сценарий остановки торгов юанем на бирже, учитывая продолжающееся расширение санкций и возникающие новые реакции на них. Мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, и готовы предложить клиентам альтернативные опции работы с иностранной валютой даже в самых тяжелых условиях», — заявил он.