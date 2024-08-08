Российский рынок перейдет к оценке корпоративных сигналов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение и будет ждать публикации квартальных результатов ряда компаний за 2-й квартал, среди которых значится Сбербанк, на данный момент подтверждающий перспективу выплаты очередных рекордных дивидендов за текущий год. Акции Сбербанка после дивидендной отсечки остаются ниже 300 ₽ и испытывают давление продаж по всему рынку, но скорее всего будут готовы расти при улучшении общих настроений и позитивных корпоративных сигналах, вытягивая вверх весь индекс Мосбиржи.