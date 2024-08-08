Российский рынок перейдет к оценке корпоративных сигналов

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,5% и 0,6% соответственно, ускорив коррекционное повышение во второй половине сессии. Рублевый индикатор пытается выйти наверх диапазона 2800−2870 пунктов с ближайшими сопротивлениями 2900 пунктов и 2960 пунктов, которые могут быть достигнуты благодаря покупкам в отдельных эмитентах. В четверг, в частности, ралли от многомесячных минимумов прошло по акциям Мечела.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,83 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,95 ₽ и 93,84 ₽ соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению с значениями предыдущей сессии.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение и будет ждать публикации квартальных результатов ряда компаний за 2-й квартал, среди которых значится Сбербанк, на данный момент подтверждающий перспективу выплаты очередных рекордных дивидендов за текущий год. Акции Сбербанка после дивидендной отсечки остаются ниже 300 ₽ и испытывают давление продаж по всему рынку, но скорее всего будут готовы расти при улучшении общих настроений и позитивных корпоративных сигналах, вытягивая вверх весь индекс Мосбиржи.
События дня:
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- финансовые результаты Сбербанка, VK, Юнипро за 2-й кв 2024 г по МСФО
- финансовые и операционные результаты Fix Price за 2-й кв 2024 г
- квартальные результаты Eli Lilly, News
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