Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству «Прайм» IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.
Занимаются прослушкой голосовые помощники, а также сервисы, собирающие данные для рекламщиков. Государство в целях безопасности также отслеживает средства связи. Но совсем другое дело — попытка физлиц вторгнуться в частную жизнь граждан в личных целях.
Для этого часто применяется переадресация на другой телефонный номер. Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Еще один способ — установка шпионского ПО. Его можно отследить с помощью антивирусных и антишпионских программ.
Косвенный признак — активное потребление ресурсов устройства: перегрев батареи, быстрая разрядка, необоснованный рост интернет-трафика, «торможение» или «глюки». Для защиты лучше использовать приложения из официальных источников и от проверенных производителей, установить антишпионское ПО и регулярно чистить телефон от ненужных программ, заключил Ермаков.