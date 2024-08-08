Россиянам подсказали, как уехать с курорта без обратного билета

Напомним, россияне оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты — на август оказались доступны только стыковочные рейсы, стоимость которых скакнула выше 70 тыс. рублей. Горин напомнил, что при поездке на отдых специалисты настоятельно советуют сразу приобретать обратные билеты, однако признал, что такая возможность есть не всегда.