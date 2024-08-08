Путин подписал закон о легализации майнинга в РФ

Также документ предусматривает ряд мер для исключения возможности использования цифровой валюты в целях легализации (отмывания) доходов. Так, лица, осуществляющие майнинг, будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах.