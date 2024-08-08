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Путин подписал закон о легализации майнинга в РФ

Глава государства ранее обсудил с правительством вопрос внедрения и использования цифровых валют в стране.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин подписал закон, который легализует деятельность по добыче криптовалют в стране, документ опубликован на портале правовых документов.

Важное

В соответствии с документом, с 1 ноября 2024 года заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Минцифры.

В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности.

Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, отмечается в документе.

Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

Подписанный закон такеж вводит в правовое поле такие понятия, как:

— майнинг цифровой валюты,

— майнинг-пул,

— оператор майнинговой инфраструктуры,

— адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула.

Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Кто будет контролировать

Также документ предусматривает ряд мер для исключения возможности использования цифровой валюты в целях легализации (отмывания) доходов. Так, лица, осуществляющие майнинг, будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах.

Перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма, будет вести Росфинмониторинг.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».