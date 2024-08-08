Путин подписал закон о легализации майнинга в РФ

Владимир Путин подписал закон, который легализует деятельность по добыче криптовалют в стране, документ опубликован на портале правовых документов.
Важное
В соответствии с документом, с 1 ноября 2024 года заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Минцифры.
В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности.
Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
Подписанный закон такеж вводит в правовое поле такие понятия, как:
— майнинг цифровой валюты,
— майнинг-пул,
— оператор майнинговой инфраструктуры,
— адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула.
Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.
Кто будет контролировать
Также документ предусматривает ряд мер для исключения возможности использования цифровой валюты в целях легализации (отмывания) доходов. Так, лица, осуществляющие майнинг, будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах.
Перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма, будет вести Росфинмониторинг.
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