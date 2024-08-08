Мишустин поручил найти неипотечные инструменты улучшения жилищных условий

«Поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста — это приоритет деятельности Правительства. И все аспекты такой масштабной, комплексной работы должны быть учтены при подготовке национального проекта и федеральных проектов, которые в него войдут», — подчеркнул Мишустин.