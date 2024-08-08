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Мишустин поручил найти неипотечные инструменты улучшения жилищных условий

Минстрой, Минтруд и Минфин должны предложить готовое решение к сентябрю 2024 года.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам разработать новые инструменты для улучшения жилищных условий российских семей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Минстрой, Минтруд и Минфин в рамках расширения программы поддержки молодых семей и семей с детьми должны будут до 1 сентября разработать неипотечные механизмы улучшения жилищных условий и предоставить источники финансирования расходов на данные цели, сообщается в документе.

Глава правительства дал поручение в рамках завершения подготовки национального проекта «Семья».

«Поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста — это приоритет деятельности Правительства. И все аспекты такой масштабной, комплексной работы должны быть учтены при подготовке национального проекта и федеральных проектов, которые в него войдут», — подчеркнул Мишустин.

Ранее, в начале августа, президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить воздействие льготной ипотеки на рынок жилья и в случае необходимости внести изменения в условия программы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева