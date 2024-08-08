Каким будет курс рубля 9 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда. Открывшись в символическом плюсе, бенчмарк дотянулся до 2888 п., затем последовала коррекция вниз. Среди вероятных причин ухудшения сентимента — торможение роста нефтяных цен и обострение геополитического фактора. Ослабление рубля лишь сдерживало откат индекса.
Ситуация на мировых рынках стабилизировалась, в Китае и Европе преобладала нейтральная динамика, индексы США стартовали в умеренном плюсе. Число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице за минувшую неделю оказалось меньше прогноза.
В пятницу Росстат представит индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль. Данные по темпам роста инфляции также сообщат в Китае и Германии. Сбербанк завтра опубликует отчетность по РПБУ за 7 месяцев 2024 г.
В конце недели в условиях обострения геополитического фона покупатели могут быть малоактивными. Подъем возможен в случае роста цен на нефть и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи может завершить неделю в рамках диапазона 2800−2900 п.
Рубль понес потери как к биржевому юаню, так и к доллару (по оценкам на базе фьючерсных контрактов). Китайская валюта протестировала отметку 11,9, американская — вышла в район 86,8. По-видимому, склонность рубля к ослаблению может быть связана с более чем двукратным увеличением продаж валюты в рамках бюджетного правила начиная с 7 августа. Не исключено также, что на позициях рубля с временным лагом отражаются более низкие цены на нефть, установившиеся с июля. Российская валюта может сопротивляться ослаблению благодаря высокой ключевой ставке и слабости спроса на иностранные деньги со стороны импортеров.. Завтра возможно продолжение сдержанного ослабления рубля с целями 11,95 рублей по юаню и 87 — по доллару.