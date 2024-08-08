Каким будет курс рубля 9 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль понес потери как к биржевому юаню, так и к доллару (по оценкам на базе фьючерсных контрактов). Китайская валюта протестировала отметку 11,9, американская — вышла в район 86,8. По-видимому, склонность рубля к ослаблению может быть связана с более чем двукратным увеличением продаж валюты в рамках бюджетного правила начиная с 7 августа. Не исключено также, что на позициях рубля с временным лагом отражаются более низкие цены на нефть, установившиеся с июля. Российская валюта может сопротивляться ослаблению благодаря высокой ключевой ставке и слабости спроса на иностранные деньги со стороны импортеров.. Завтра возможно продолжение сдержанного ослабления рубля с целями 11,95 рублей по юаню и 87 — по доллару.