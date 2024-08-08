Инвесторы раскрыли, чем руководствуются при принятии инвестрешений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около четверти (24%) опрошенных инвесторов признались, что при принятии инвестиционных решений используют свою интуицию. 26,5% респондентов сообщили, что опираются на фундаментальный или технический анализ, говорится в результатах опроса «Сберинвестиций» (исследование есть в распоряжении ТАСС).
При этом почти половина респондентов (47,3%) прислушивается к советам аналитиков, а рекомендациям блогеров следуют только 2,2%. Почти каждый третий инвестор (31,8%) преследует на фондовом рынке амбициозную цель. 42% респондентов стараются постепенно копить и обгонять инфляцию. Около 15% пришли на рынок, чтобы понять, как он устроен, а 11,3% инвестируют в свое удовольствие.
В «Сберинвестициях» отметили, что большинство инвесторов остаются на фондовом рынке, несмотря на высокую ключевую ставку. В портфелях со значительным перевесом преобладают акции — больше 57% респондентов выбирают для своих вложений фондовый рынок. Кроме того, акции есть в портфелях почти у всех инвесторов (93,6%), а у 75,8% владельцев брокерских счетов они в портфелях преобладают.
Облигации на втором месте по популярности, они есть у 64% респондентов. У 17,8% из них в портфеле преобладают именно долговые инструменты. Фонды приобретают 43,4% инвесторов, но формируют портфель преимущественно из них всего 4,6% респондентов.
«Инвесторы пользуются теми возможностями, которые рынок предлагает в период высокой ставки — растет популярность фондов денежного рынка и облигаций-флоатеров с привязкой к ключевой ставке, либо к ставке RUONIA. Так, во втором квартале объем операций наших клиентов с флоатерами достиг рекордных 35,8 млрд рублей, а число сделок — 98 тыс. Это в три раза больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда ставка только начинала расти», — пояснила директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
Ежедневный контроль
Опрос также показал, что большинство инвесторов стараются контролировать инвестиционный результат ежедневно. Так, четверть респондентов проверяют свои вложения один раз, а 30% — два-три раза в день. Есть и активные инвесторы, которые просматривают портфель каждый час — их чуть больше 8%. Не проверяют свой результат ежедневно 37,2% респондентов.
Выбирая брокера, подавляющее большинство инвесторов обращают внимание на низкие тарифы (57,8%), сильный бренд (44,2%) и возможность обучения (43%). Также инвесторам важны определенный набор инструментов (38%) и оперативная работа службы поддержки (35,6%).
Участие в опросе приняли более 1 тыс. инвесторов, исследование проводилось с 30 июля по 2 августа 2024 года.