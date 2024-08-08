Инвесторы раскрыли, чем руководствуются при принятии инвестрешений

В «Сберинвестициях» отметили, что большинство инвесторов остаются на фондовом рынке, несмотря на высокую ключевую ставку. В портфелях со значительным перевесом преобладают акции — больше 57% респондентов выбирают для своих вложений фондовый рынок. Кроме того, акции есть в портфелях почти у всех инвесторов (93,6%), а у 75,8% владельцев брокерских счетов они в портфелях преобладают.