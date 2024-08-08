«Индекс шаурмы» в России подрос на десять процентов

Стоимость приготовления домашней шаурмы в России в 2024 году выросла на 10%. Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Марковкин объяснил такой рост с повышением потребительских цен практически на все ингредиенты блюда.