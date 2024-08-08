«Индекс шаурмы» в России подрос на десять процентов

Стоимость приготовления домашней шаурмы в России в 2024 году выросла на 10%. Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Марковкин объяснил такой рост с повышением потребительских цен практически на все ингредиенты блюда.
В беседе с РИАМО он сообщил, что цены выросли вследствие сезонного колебания стоимости овощей и положительной динамике на потребительском рынке.
Для расчета стоимости домашнего блюда на четыре порции анализируют стоимость куриного мяса (600 граммов), свежих огурцов и помидоров (по 300 граммов), капусты (200 граммов), кетчупа и майонеза (по 100 граммов), растительного масла (50 граммов), тонкого лаваша (четыре штуки), чеснока (20 граммов), специй сухих (10 граммов) и соли.
Эксперт отметил, что по официальным данным Росстата, наибольший рост цен по состоянию на начало августа показали помидоры, огурцы, чеснок, лаваш, куриное мясо — от 36,8% до 10,2% соответственно.
Менее существенно подорожало растительное масло — в среднем на 7%.
Однако, отметил эксперт, зафиксировано и снижение стоимости ряда продуктов — майонеза, соли, капусты, кетчупа и специи.
«Приготовление домашней шаурмы на четыре порции в августе 2024 года обойдется в 381 рубль — это на 34,5 рубля дороже, чем в прошлом году», — резюмировал экономист Дмитрий Морковкин.
Ранее стало известно, что россияне стали больше тратить на шашлычный набор: согласно подсчетам, он подорожал в среднем на 16%.