Группа VK увеличила выручку в первом полугодии на 23%

На конец второго квартала 2024 года пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Во втором квартале 2024 года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK достигла 77 миллиона пользователей. Показатель time spent составил в среднем 4,2 миллиарда минут в день. В среднем каждый пользователь сервисов VK использует два продукта компании ежедневно.