Группа VK увеличила выручку в первом полугодии на 23%

- Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 20% по сравнению с первым полугодием 2023 года до 42,0 миллиардов рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 29%. Доходы от рекламных интеграций в собственном контенте, шоу партнеров и блогеров увеличились в 2,8 раза.
- Нерекламная выручка VK выросла на 27% год к году до 28,2 миллиарда рублей. Самым быстрорастущим остается сегмент «Технологии для бизнеса» — в первом полугодии 2024 года выручка увеличилась на 49% год к году. Выручка в сегменте «Образовательные технологии» выросла на 27% год к году.
На конец второго квартала 2024 года пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Во втором квартале 2024 года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK достигла 77 миллиона пользователей. Показатель time spent составил в среднем 4,2 миллиарда минут в день. В среднем каждый пользователь сервисов VK использует два продукта компании ежедневно.
В первом полугодии 2024 года VK продолжила инвестировать в продуктовое развитие, создание и продвижение контента, привлечение и удержание талантливых специалистов, техническое оснащение и внедрение передовых технологий. Инвестиции способствуют ускоренному развитию сервисов и являются фундаментом укрепления лидерства компании в стратегических направлениях бизнеса.
Как распределилась выручка по сегментам.
- За первое полугодие 2024 года выручка ключевого для VK сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 22,9% по сравнению с первым полугодием 2023 года до 46,2 миллиарда рублей. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила 10,4%.Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост социальной сети ВКонтакте, крупнейшего актива VK. Росту выручки сегмента способствовали в том числе увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов на 81% до 1,7 миллиарда и среднесуточного количества просмотров VK Видео на 21% до 2,4 миллиарда в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года, а также рост базы подписчиков VK Музыки на 14% год к году на конец первого полугодия 2024 года.
- Выручка сегмента «Образовательные технологии» за первое полугодие 2024 года выросла на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 8,9 миллиарда рублей, благодаря устойчивому спросу на курсы образовательного холдинга Skillbox и Учи.ру, а также консолидации Учи.ру и Тетрики.
- Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» по итогам первого полугодия 2024 года увеличилась на 49,4% по сравнению с первым полугодием 2023 года до 4,5 миллиарда рублей. Ключевыми драйверами роста выручки стали облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 62,2% год к году и коммуникационные решения VK Workspace с ростом выручки в 2,2 раза год к году.
- Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» за первое полугодие 2024 года составила 11,2 миллиарда рублей, показав рост на 13,9% год к году. В сегмент в том числе входят Почта Mail.ru и Облако Mail.ru, а также продукты, которые VK запустила в 2022 году и продолжает активно развивать — магазин приложений RuStore и игровая платформа VK Play.
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