Fix Price в июле открыл первый магазин в ОАЭ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, в июле текущего года открыл первый магазин в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.
«Недавно мы преодолели отметку в 600 магазинов совокупно в Беларуси и Казахстане, которые показывают сильный рост LFL продаж (like-for-like, сопоставимые продажи — прим. ТАСС), а в июле первый магазин Fix Price открыл свои двери в Объединенных Арабских Эмиратах», — сказал Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении об операционных и финансовых результатах компании.
Всего во втором квартале 2024 года компания открыла 162 магазина (net, с учетом закрытых торговых объектов) под своим управлением, количество франчайзинговых магазинов выросло на 15. В первом полугодии было открыто 308 магазинов Fix Price, включая 287 магазинов под управлением компании и 21 франчайзинговый объект.
Fix Price — одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2024 года, сеть насчитывала 6,722 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.