Fix Price в июле открыл первый магазин в ОАЭ

«Недавно мы преодолели отметку в 600 магазинов совокупно в Беларуси и Казахстане, которые показывают сильный рост LFL продаж (like-for-like, сопоставимые продажи — прим. ТАСС), а в июле первый магазин Fix Price открыл свои двери в Объединенных Арабских Эмиратах», — сказал Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении об операционных и финансовых результатах компании.