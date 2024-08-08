Эксперты предупредили о рисках кражи личных данных любителей смотреть YouTube

Россияне могут столкнуться с кражей личных данных, пользуясь ускорителями YouTube. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.
По словам экспертов, в Сети выросло количество нелицензированных приложений, разработчики которых обещают увеличить скорость загрузки видео на хостинге. Однако, отмечают специалисты, многие такие программы созданы с целью обмана пользователей с низкой компьютерной грамотностью.
Эксперты заявляют, что чаще всего пользователи заражают свои компьютеры вирусами типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют мошенникам получить удаленный доступ к устройству.
По словам специалистов, количество опасных программ достигает нескольких десятков и может увеличиться. Заявляется, что различные расширения для браузеров, VPN-сервисы и другие приложения несут в себе риски и угрозы нарушения конфиденциальности.
Ранее аналитик заявил о возможном снятии блокировки с видеохостинга YouTube. Уточняется, что пока информация остается на уровне слухов, но есть вероятность, что через несколько дней ограничения с ресурса могут быть сняты.