ДОМ.РФ фиксирует резкое повышение среднего размера первоначального взноса по ипотеке

«При покупке жилья по “Семейной ипотеке” со ставкой 6% на 15 лет можно сэкономить 800 тысяч рублей при условии внесения первоначального взноса в 45%. Ежемесячный платеж в этом случае уменьшится на 13 тысяч рублей и составит 29 тысяч рублей», — пояснил Варенцов.