ДОМ.РФ фиксирует резкое повышение среднего размера первоначального взноса по ипотеке

Наибольшие темпы роста среднего размена первоначального взноса афиксированы в Калининградской и Нижегородской областях, где он достиг 41%. Как сообщил вице-президент банка «ДОМ.РФ» Кирилл Варенцов, средняя стоимость приобретенных квартир составила 6,2 млн рублей.
«При покупке жилья по “Семейной ипотеке” со ставкой 6% на 15 лет можно сэкономить 800 тысяч рублей при условии внесения первоначального взноса в 45%. Ежемесячный платеж в этом случае уменьшится на 13 тысяч рублей и составит 29 тысяч рублей», — пояснил Варенцов.
Если первоначальный взнос составляет 35%, экономия по процентам за 15 лет составит 477 тысяч рублей, а ежемесячный платеж снизится на 8 тысяч рублей.
Отмечается, что в большинстве случаев заемщики вносили первоначальные взносы в размере от 20% до 30% от общей суммы покупки. Еще 24% покупателей жилья оформили ипотеку со взносом от 30% до 40%, 18% — более 50%, а 8% — со взносом 40−50%.
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Виктория Воропаева