Дилеры попросили правительство отложить на 5 лет повышение утильсбора на автомобили

В связи с этим в РОАД предложили отложить повышение утильсбора до полного анализа всех экономических и правовых рисков. Если же закон одобрят, то Ассоциация попросила отложить его вступление в силу на пять лет, чтобы избежать резкого подорожания автомобилей. В заключении РОАД призвал принять единый нормативно-правовой акт, устанавливающий размеры получения налоговых льгот (в т.ч. компенсации утильсбора) участниками рынка.