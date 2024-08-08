Bloomberg: JPMorgan до 35% повысил вероятность рецессии в экономике США к концу года

Согласно документу, новости США «указывают на более резкое по сравнению с ожиданиями ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения численности рабочих мест». Вероятность рецессии в американской экономике ко второй половине 2025 года аналитики по-прежнему оценивают в 45%. В письме подчеркивается, что повышение оценки рисков рецессии достаточно умеренное, тогда как прогноз по процентным ставкам был скорректирован более существенно. JPMorgan теперь допускает лишь вероятность в 30%, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода, два месяца назад этот прогноз составлял 50%.