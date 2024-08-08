Binance включила TON: каковы перспективы криптовалюты от Telegram

Toncoin уже торгуется на криптобиржах OKX, Bybit и других. Но выход на Binance делает Ton еще более доступным для миллионов пользователей, говорит консультант по криптовалютам Сергей Пушкарев: "Binance всегда приносит новых покупателей. Ton во многом — это СНГ-монета. А для Telegram СНГ — это основная аудитория. То же самое и с Ton. И получается, что для меня как владельца TON, например, появляются новые покупатели.
В этот интересный момент мы будем наблюдать, кого больше — покупателей или продавцов. Благодаря этому можно понять, а куда смотрит команда Telegram и Ton, на что они рассчитывают. Если курс пойдет вниз, можно сделать вывод, что, например, команда держит в голове, мол, мы тоже подкупим на низах, а потом опять потащим курс вверх, у нас же есть маркетмейкеры. А если курс начнет расти, то это скажет о том, что желающих купить много, они верят в экосистему Ton, в перспективы роста этой монеты. После этого появится дополнительный оптимизм для приобретения, потому что инвесторы увидят в цене подтверждение силы Ton и Telegram".
В Toncoin Telegram-каналы получают деньги по программе монетизации. На платформе Fragment за эту криптомонету можно купить никнейм. А с июля в Ton из мессенджера можно вывести новую виртуальную валюту «звезды». Листинг на Binance — это признание ценности токена, отмечает основатель проекта TNFТ Станислав Тэо: "Сейчас среди проектов не так много криптовалют, которые имели под собой какую-то ценность. Например, Ethereum позволяет создавать другие монеты под ним на базах смарт-контракта, он ценный.
У биткойна есть первенство достаточно крепкого актива по сравнению с остальными, в меньшей степени подверженного большим колебаниям. И Ton войдет в состав таких активов, которые подкреплены реальным бизнесом. Мне кажется, что это важная составляющая с учетом того, что и номера можно продавать, и использовать внутри экосистемы. Это хороший шаг. Но сказать, что это прямо сейчас даст россиянам, особенно с заблокированными кошельками, много возможностей, вряд ли".
В сентябре Binance заявила об окончательном уходе из России и предложила местным клиентам перевести активы на биржу CommEX бесплатно или на другие платформы с оплатой комиссии.