Binance включила TON: каковы перспективы криптовалюты от Telegram

В этот интересный момент мы будем наблюдать, кого больше — покупателей или продавцов. Благодаря этому можно понять, а куда смотрит команда Telegram и Ton, на что они рассчитывают. Если курс пойдет вниз, можно сделать вывод, что, например, команда держит в голове, мол, мы тоже подкупим на низах, а потом опять потащим курс вверх, у нас же есть маркетмейкеры. А если курс начнет расти, то это скажет о том, что желающих купить много, они верят в экосистему Ton, в перспективы роста этой монеты. После этого появится дополнительный оптимизм для приобретения, потому что инвесторы увидят в цене подтверждение силы Ton и Telegram".