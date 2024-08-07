ВЭБ.РФ осуществил выплаты по евробондам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, согласно указу президента России, осуществил выплаты по еврооблигациям, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Причитающиеся держателям евробондов средства перечислены 6 августа на их счета в российских банках по курсу Банка России на дату очередного платежа.
ВЭБ.РФ также направил в поручения о переводе средств владельцам ценных бумаг, требования которых признаны обоснованными, не позднее 7 августа 2024 года.
Обязательства перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, были исполнены ВЭБ.РФ 22 мая 2024 года.
Об указе президента по выплатам купонов.
Указ президента РФ № 198 предусматривает право отдельных категорий владельцев еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях, получить причитающиеся им выплаты.
Выплаты производятся за счет средств, заблокированных на счетах типа «С».