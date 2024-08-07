В России стало меньше граждан с трудностями по оплате счетов

По итогам первого квартала текущего года со сложностями столкнулись только 5,9% семей. Уточняется, что специалисты учитывали домохозяйства, которые имели трудности с оплатой хотя бы одного счета. Годом ранее этот показатель составлял 8,1%, уточнил Росстат. Ведомство отметило, что значение 2024 года стало минимальным с 2016 года.