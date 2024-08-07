В России стало меньше граждан с трудностями по оплате счетов

Об этом со ссылкой на статистическое ведомство пишет РИА Новости.
По итогам первого квартала текущего года со сложностями столкнулись только 5,9% семей. Уточняется, что специалисты учитывали домохозяйства, которые имели трудности с оплатой хотя бы одного счета. Годом ранее этот показатель составлял 8,1%, уточнил Росстат. Ведомство отметило, что значение 2024 года стало минимальным с 2016 года.
Больше всего сократилась доля россиян, имеющих проблемы с платежами за жилищно-коммунальные услуги, — с 3,8% в первом квартале прошлого года до 2,6% за аналогичный период 2024-го. Существенно улучшилась ситуация с платежами за электроэнергию — до 1,6%.
Меньше стало и число семей, имеющих проблемы с погашением потребительских кредитов и ипотеки, — с 1,6% до 0,9%, а также с 0,7% до 0,6% соответственно.
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