В России резко выросло производство шампанского и водки

Алкогольная промышленность России демонстрирует существенный рост производства в первых семи месяцев текущего года. Как сообщают специалисты Росалкогольтабакконтроля, с января по июль 2023 года объем выпуска игристых (шампанских) вин достиг 7,5 миллионов декалитров (дал) — на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство тихих вин также показало значительный рост — на 11,7%, до 18,6 миллионов дал. Особенно заметен рост в секторе ликерных вин, где производство почти удвоилось, увеличившись в 1,7 раза, до 770,2 тысяч дал. Производство водки выросло на 4,5% и составляет 41,7 миллионов дал. Коньячные заводы увеличили разлив напитка на 16,8%, выпустив 5 миллионов дал.
Общее производство крепких алкогольных напитков (с содержанием алкоголя более 9 градусов) достигло 61,1 миллионов дал, увеличившись на 9,7% по сравнению с прошлым годом. В то же время производство слабоалкогольных напитков снизилось на 22,4% и составило 8,6 миллионов дал.
В целом, отмечает агентство «Интерфакс», за первые семь месяцев 2023 года, алкогольная отрасль России выпустила 101,9 миллионов дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху), что является ростом на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Виктория Воропаева