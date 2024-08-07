В России резко выросло производство шампанского и водки

Производство тихих вин также показало значительный рост — на 11,7%, до 18,6 миллионов дал. Особенно заметен рост в секторе ликерных вин, где производство почти удвоилось, увеличившись в 1,7 раза, до 770,2 тысяч дал. Производство водки выросло на 4,5% и составляет 41,7 миллионов дал. Коньячные заводы увеличили разлив напитка на 16,8%, выпустив 5 миллионов дал.