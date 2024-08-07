В Москве хотят увеличить штрафы для самокатчиков до 100 тысяч рублей

На опубликованных в сети кадрах видно, что сумку с ребенком на спине везет мужчина. При этом же он управляет электросамокатом, хотя спереди стоит его спутница, которая загораживает ему вид на дорогу. Пару уже заблокировал сервис по аренде самокатов.