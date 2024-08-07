Турэксперт оценил, насколько подешевеет отдых в России и за границей в сентябре

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова до этого говорила, что планирование отпуска на осень имеет свои преимущества. Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения.