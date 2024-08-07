Торги на фондовой бирже Гонконга открылись ростом котировок

Акции технологических компаний продемонстрировали рост на открытии торгов: ценные бумаги Tencent подорожали на 0,23%, холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, — на 0,57%, интернет-поисковика Baidu — на 1,4%, акции представителей отрасли электронной коммерции Alibaba и JD.com выросли на 0,99% и 1,6% соответственно.