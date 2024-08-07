Торги на фондовой бирже Гонконга открылись ростом котировок

ГОНКОНГ, 7 августа. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 0,22%, до 16 684,78. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, увеличился на 0,57%, до 3 361.
Акции технологических компаний продемонстрировали рост на открытии торгов: ценные бумаги Tencent подорожали на 0,23%, холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, — на 0,57%, интернет-поисковика Baidu — на 1,4%, акции представителей отрасли электронной коммерции Alibaba и JD.com выросли на 0,99% и 1,6% соответственно.
Среди «голубых фишек» ценные бумаги 42 компаний показали рост, у 13 они подешевели, у 27 — не изменились в цене. Китайская туристическая компания Trip.com стала «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+4,05%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала китайская пивоваренная компания China Resources Beer Holdings (-1,02%).