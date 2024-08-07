Станки не в приоритете. Промышленники не спешат менять оборудование

Это, в частности, вынужденный характер части прироста инвестиций, связанный с необходимостью адаптации к ограничениям, что не является классическими вложениями «в развитие». Полноценно оценить вклад этого фактора «принципиально невозможно», говорят аналитики, иллюстрируя проблему разрывом между динамикой инвестиций по различным видам основных фондов. Так, фиксируется резкое ускорение темпов роста вложений в объекты интеллектуальной собственности (в том числе в программное обеспечение) и в «прочие виды фондов» при замедленном росте «материально-вещественного ядра» инвестиций (нежилые здания и сооружения, а также машины и оборудования). Прирост физического объема по первой компоненте оценен за 2022−2023 годы в 1,6 раза — он обеспечил 6 процентных пунктов увеличения общего объема инвестиций (17,2%). Увеличение же объема инвестиций в материально-вещественное ядро составило за два года 11,4%.