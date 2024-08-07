Стало известно, россияне каких знаков зодиака чаще покупают страховки

В ипотечном страховании лидерами снова стали Близнецы (9,2%) и Раки (8,8%). Жизнь больше всего страховали ипотечники-Девы (8,8%), а также женщины-Львы (9,3%). Среди мужчин — Близнецы с долей в 9,8%, причем это значение стало наибольшим во всех продуктах.