Стало известно, почему в России стали продавать больше квартир без отделки

По данным ГК «Основа» и «Метриум», в июне 2024 года из 33 тыс. лотов без отделки в новостройках Москвы, находившихся в продаже, 13 тыс. или 40% приходились на новостройки бизнес-класса. В то же время в Новой Москве таких предложений насчитывалось 9,8 тыс. (30%). В массовом сегменте продавалось 5,8 тыс. квартир и апартаментов без отделки (18%), в премиум-классе — 3,3 тыс. (10%), а в высокобюджетных комплексах — около 880 (2%).