Систему онлайн-регистрации компаний готовят к промышленной эксплуатации

Одной из тем прошедшей во вторник встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой ФНС Даниилом Егоровым стал ход эксперимента «Старт бизнеса онлайн». Он был запущен 1 марта этого года и продлится до 1 марта 2025-го. Речь идет об открытии бизнеса «пакетом» в режиме единого окна — помимо самой онлайн-регистрации, возможен одновременный выбор налогового режима, получение электронной подписи и открытые счета в банке (пока это «Сбер», ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк). В таком режиме можно зарегистрировать ИП или открыть ООО с единственным учредителем, одновременно являясь руководителем компании.
Для использования сервиса нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. Процедура выглядит так: при регистрации заявитель выбирает банк, в котором планирует открыть счет, дает согласие на удаленную выдачу подписи для этого и направляет необходимые документы — на этом этапе они подписываются электронной подписью физлица (возможно и подписание с помощью «Госключа», который подключается с использованием биометрии). После этого предприниматель проходит идентификацию с использованием биометрии для получения электронной подписи ИП или юрлица — ею будет подписано заявление об открытии счета.
Как сообщил премьеру Даниил Егоров, в рамках эксперимента прошло уже «несколько тысяч регистраций» — сама процедура занимает один день (вне эксперимента только регистрация занимает три дня).
По его словам, к сентябрю, когда ФНС представит в правительство отчет о ходе эксперимента, ведомство будет «абсолютно технически и организационно готово к тому, чтобы его реализовать уже в промышленном масштабе» — сейчас служба работает над подготовкой системы к промышленной эксплуатации.
Как уточнили «Ъ» в ФНС, «вырабатываются наиболее удобные технологические решения, анализируется обратная связь от пользователей и донастраиваются процессы сервиса». После ввода в промышленную эксплуатацию сервис будет работать с учетом «улучшений процесса по результатам полученной обратной связи от пользователей». Например, ФНС для ускорения регистрации без траты времени на дополнительные проверки планирует включить идентификацию биометрии еще на этапе подписания документов, направляемых на госрегистрацию, поскольку это потребуется на следующих этапах. Как отмечают в службе, «это обеспечит дополнительную защиту клиентам».
По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, новшество, «несомненно, облегчает жизнь начинающим предпринимателям — удачным решением было вовлечение крупнейших банков, что позволило автоматом и получать расчетный счет и электронную подпись, а также выбор режима налогообложения, экономящий время и трудозатраты».
Как отмечает член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева, упрощение процедуры должно стимулировать лиц, «желающих начать свое дело, стартовать в легальном поле».
При этом она видит риски в том, что «злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку или к личным кабинетам физлица и подавать заявления от его имени», хотя признает, что «в большей части биометрия решает этот вопрос». Однако новая система, добавляет эксперт, вряд ли решит проблему регистрации «однодневок» через подставных лиц — «если нотариусы иногда не реагируют на маркеры поведения, которые должны были заставить усомниться в том, что лицо планирует вести деятельность лично, то онлайн-подача такую верификацию исключает».
Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин добавляет, что при онлайн-регистрации «не остается документов с живой подписью человека» — в случае утечек данных есть вероятность того, что людям потом придется доказывать, что ООО им не принадлежит. По мнению же Андрея Шубина, особых рисков по этой части быть не может — «если система защищена и нет возможности утечки персональных данных и биометрии, а крупные банки и так собирали данную информацию у клиентов для внедрения новых функций».