Систему онлайн-регистрации компаний готовят к промышленной эксплуатации

При этом она видит риски в том, что «злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку или к личным кабинетам физлица и подавать заявления от его имени», хотя признает, что «в большей части биометрия решает этот вопрос». Однако новая система, добавляет эксперт, вряд ли решит проблему регистрации «однодневок» через подставных лиц — «если нотариусы иногда не реагируют на маркеры поведения, которые должны были заставить усомниться в том, что лицо планирует вести деятельность лично, то онлайн-подача такую верификацию исключает».