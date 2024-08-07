Российский общепит поднял цены

По словам директора по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александра Муратова, такое положение дел объясняется ростом закупочных цен на импортные и отечественные продукты. Из-за неурожая в Южной Корее и Китае почти вдвое подорожали нори (разновидность съедобных водорослей). Из продуктов российского производство особенно вырос в цене лосось.