Россиянам не нравится идея охлаждения для зомби-заемщиков

«Высокий процент не поддержавших инициативу можно отчасти объяснить тем, что граждане сегодня привыкли к быстрому получению заемных средств. При этом доступность кредитов снижается с учетом ключевой ставки в 18% и регуляторных ограничений, направленных на снижение закредитованности населения. Столкнувшись с отказом в одном банке, люди обращаются в другой, и так может быть несколько раз. То есть для части из них получение кредита сейчас и так небыстрый процесс, а предлагаемый период охлаждения еще удлинит его», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.