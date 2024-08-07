Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

В июле 2024 года, сразу после завершения программы льготной ипотеки, по данным сервиса Dataflat, на рынке новостроек Москвы и Подмосковья было зарегистрировано 10,9 тысяч сделок с квартирами и апартаментами, что на 40% меньше, чем в июне текущего года и на 18% ниже показателя июля 2023 года.
Общий объем выручки застройщиков столичного региона в июле сократился на 30%, составив 185,3 миллиарда рублей. Годовое снижение при этом составило 1%.
Продажи новостроек в Московской области значительно сократились. В июле в старой Москве было зарегистрировано 4,9 тыс. сделок, что на 31% меньше по сравнению с июнем и на 19% меньше в годовом выражении. Выручка застройщиков также снизилась на 22% за месяц и на 2% выросла в годовом выражении.
В Новой Москве в июле состоялось 2,4 тысячи сделок, что на 41% ниже июньского показателя и на 12% меньше, чем в июле 2023 года. Застройщики Новой Москвы заработали на продаже строящегося жилья 28,2 миллиарда рублей, что на 39% меньше по сравнению с июнем, но на 21% больше в годовом выражении.
Самое значительное падение спроса было зафиксировано в Московской области, где количество сделок сократилось на 50%, до 3,4 тысяч сделок, что на 30% меньше, чем годом ранее. Выручка застройщиков Подмосковья составила 30,3 миллиарда рублей, что на 48% ниже июньского показателя и на 23% ниже показателя июля 2023 года.
Аналитики отметили снижение доли ипотечных сделок на рынке новостроек. В целом по Московскому региону этот показатель снизился на 12%, до 73%. Главный эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина связывает это с ухудшением условий получения ипотеки. Эксперты прогнозируют оживление спроса в августе, с возможным смещением интереса к апартаментам и доступному жилью в Новой Москве и Подмосковье.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева