Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

В Новой Москве в июле состоялось 2,4 тысячи сделок, что на 41% ниже июньского показателя и на 12% меньше, чем в июле 2023 года. Застройщики Новой Москвы заработали на продаже строящегося жилья 28,2 миллиарда рублей, что на 39% меньше по сравнению с июнем, но на 21% больше в годовом выражении.