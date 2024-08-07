Президент FESCO покидает пост

FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. По итогам 2023 года ее выручка по МСФО выросла на 6% в годовом выражении, до 172 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 3,9%, до 37,851 млрд руб. Объемы международных морских перевозок группы выросли на 23%, до 419 тыс. TEU.