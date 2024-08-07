Президент FESCO покидает пост

Президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев принял решение уйти с должности, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Он занимал пост с осени 2020 года. Кто его сменит, пока неизвестно.
FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. По итогам 2023 года ее выручка по МСФО выросла на 6% в годовом выражении, до 172 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 3,9%, до 37,851 млрд руб. Объемы международных морских перевозок группы выросли на 23%, до 419 тыс. TEU.
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания FESCO) «Росатому». Акции ДВМП были переданы в качестве имущественного взноса РФ.
О перевалке грузов в морских портах РФ — в материале «Ъ» «Порты и дороги вступили в перевалку».