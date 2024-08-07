Поставки по Севморпути в Азию возобновлены после трехлетнего перерыва

В 2023 году по СМП перевезено 36,2 млн тонн грузов, сообщал «Росатом» — инфраструктурный оператор СМП. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что целевой показатель был превышен на 250 тыс. тонн. По его словам, больше половины грузопотока пришлось на СПГ НОВАТЭКа, также заметную долю перевозок обеспечили «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Норникель», перенаправившие свои грузы с западного на восточное направление. В 2024 году по СМП планируется перевезти 40 млн тонн грузов, ранее говорил вице-премьер Александр Новак. В июле РФ отправила по СМП в Азию первую партию нефти в этом сезоне, а в июне по СМП начались поставки СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» (см. «Ъ» от 23 июня и 23 июля).