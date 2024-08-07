Поставки по Севморпути в Азию возобновлены после трехлетнего перерыва

Экспортеры российского угля возобновили после трехлетнего перерыва отгрузки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) из балтийских портов по СМП. Об этом говорится в июльском отчете ценового агентства Argus, с которыми ознакомился «Ъ». Информация подтверждается данными аналитической компании Kpler.
Argus сообщает, что 13 июля из Усть-Луги по этому маршруту в китайский Цаофэйдянь вышло судно класса Babycape «Адмирал Шмидт» дедвейтом 106 тыс. тонн.
Сейчас сухогруз следует в Баренцевом море, и, как пишет Argus, в восточной части СМП судну может потребоваться помощь ледокола. Стоимость фрахта по этому маршруту оценивается в $45−48 на тонну. Владелец груза не раскрывается.
В последний раз судно из Усть-Луги в АТР по СМП ушло в сентябре 2021 года, когда балкер Roland Oldendorff перевозил уголь «Сибантрацита» в Южную Корею. Как считают в Argus, еще несколько российских фрахтователей в этом году могут направить подобные грузы через СМП, который короче, дешевле и безопаснее Суэцкого канала даже для судов неледового класса.
Участники рынка отмечают возросшие риски маршрута, пролегающего через Красное море. В отчете Argus говорится, что в этом районе участились нападения на суда, следовавшие с российским углем. Так, уточняют в агентстве, 12 июня было атаковано судно Tutor и в результате затонуло с грузом из Усть-Луги на борту. Судно Transworld Navigator, зарегистрированное в Либерии, также подверглось нападению в июне, однако нанесенный ущерб был незначительным и оно продолжило свой путь. Это судно также используется для перевозки российского угля.
Как отмечают в Argus, после начала атак хуситов осенью прошлого года несколько российских грузовых судов с углем были перенаправлены в обход мыса Доброй Надежды. Но маршрут вокруг мыса Доброй Надежды оказался более дорогостоящим, особенно его рентабельность снизилась после падения цен на уголь, указывают в агентстве.
43 миллиона тонн.
составил экспорт угля из РФ в Китай в январе—июне 2024 года, по данным таможенной статистики КНР.
В 2023 году по СМП перевезено 36,2 млн тонн грузов, сообщал «Росатом» — инфраструктурный оператор СМП. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что целевой показатель был превышен на 250 тыс. тонн. По его словам, больше половины грузопотока пришлось на СПГ НОВАТЭКа, также заметную долю перевозок обеспечили «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Норникель», перенаправившие свои грузы с западного на восточное направление. В 2024 году по СМП планируется перевезти 40 млн тонн грузов, ранее говорил вице-премьер Александр Новак. В июле РФ отправила по СМП в Азию первую партию нефти в этом сезоне, а в июне по СМП начались поставки СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» (см. «Ъ» от 23 июня и 23 июля).
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов отмечает, что рентабельность поставок по СМП в Китай «вызывает сомнения». «Судите сами: фрахт Мурманск—Китай — примерно $60 за тонну, Тамань—Китай — $40 за тонну, Восточный—Китай — $10 за тонну», — комментирует эксперт. По его словам, более перспективными, чем СМП, могут стать южные порты: круглогодичные, с железнодорожными подходами и иной инфраструктурой, содержание которой обходится дешевле. «СМП — это скорее красивые рассуждения про необходимость поддержания артерии, но со слабым потенциалом масштабирования», — считает аналитик.