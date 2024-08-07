Довольствоваться отскоками и ждать

В начале торгового дня российский фондовый рынок может вновь попытаться подрасти благодаря стабилизации настроений за рубежом, но вряд ли найдет значимые драйверы для развития повышения. В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары. Покупателям в подобных условиях остается довольствоваться главным образом краткосрочными отскоками и ждать роста рынка не ранее начала покупок под промежуточные дивиденды, которые не превысят доходность безрисковых инструментов, но все же могут увеличивать привлекательность отдельных эмитентов.