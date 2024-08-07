Довольствоваться отскоками и ждать

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, менее чем на 0,2%, не сумев развить наметившийся в начале сессии рост. Рублевый индикатор движется в рамках диапазона 2800−2870 пунктов, а долларовый РТС — 1040−1060 пунктов. Рынок пытается восстановиться от локальных минимумов, но вернуться к росту все еще не дает давление среднесрочных продавцов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,85 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 85,16 ₽ и 93,02 ₽ соответственно, отразив укрепление доллара и стабильность евро по сравнению со значениями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может вновь попытаться подрасти благодаря стабилизации настроений за рубежом, но вряд ли найдет значимые драйверы для развития повышения. В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары. Покупателям в подобных условиях остается довольствоваться главным образом краткосрочными отскоками и ждать роста рынка не ранее начала покупок под промежуточные дивиденды, которые не превысят доходность безрисковых инструментов, но все же могут увеличивать привлекательность отдельных эмитентов.
События дня:
- протоколы заседания ЦБ РФ, комментарий к среднесрочному прогнозу (14.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- квартальные результаты Walt Disney, Occidental, Glencore
- финансовые результаты ФосАгро за 2-й кв 2024 г по МСФО
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».