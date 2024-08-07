Объем ФНБ сократился на 324 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния на 1 августа составил 12,277 трлн рублей ($142 216 млн в эквиваленте), сказано в публикации на сайте Министерства финансов России.
Как сообщает ведомство, показатель равен 6,4% ВВП (согласно прогнозу на 2024 год).
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 226 532,6 млн китайских юаней, 298 840,4 кг золота в обезличенной форме, а также 368,5 млн рублей.
Помимо этого, 689 421,6 млн рублей фонда хранятся на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ. Также средства ФНБ вложены в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, и в облигации российских эмитентов.
Как обращает внимание Минфин, значительную роль сыграла переоценка золота ФНБ и иностранной валюты. В частности, за июль курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота превысили 133 млрд рублей.
Анастасия Селезнева
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