Объем ФНБ сократился на 324 миллиарда рублей

Помимо этого, 689 421,6 млн рублей фонда хранятся на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ. Также средства ФНБ вложены в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, и в облигации российских эмитентов.