На черный день: откуда пора забирать сбережения после обвала на биржах

На японской бирже Nikkei в понедельник, 5 августа, произошел крупнейший обвал с 1987 года. Индекс рухнул более чем на 13%. В течение дня падения наблюдались и на других биржах по всему миру.
Российский фондовый рынок также отреагировал на обвал. Индекс Мосбиржи в начале торгов опустился ниже 2860 пунктов (минус 1,45%), достигнув более чем годового минимума.
Основной причиной падения являются опасения инвесторов относительно замедления американской экономики и произошедшая на фоне этого распродажа на фондовых рынках. В США вышли слабые данные по рынку труда. При этом их дополнил негативный комментарий менеджмента гиганта Amazon: среди потребителей растет тенденция выбора более дешевых товаров в связи с ограниченностью бюджета.
Вместе с тем реакция российского рынка на обвал оказалась несколько меньше: определенным барьером выстулиои введенные Западом санкции. Кроме того, с октября 2022 года на отечественных биржах наблюдался непрерывный рост, сменившийся сейчас серьезной коррекцией, которая в техническом плане уже заканчивается.
Дальнейший вектор задаст развитие главного геополитического события текущей недели — возможная эскалация конфликта между Ираном и Израилем.
Не паниковать
На фоне наблюдающейся сейчас коррекции на рынке не стоит поддаваться панике, которая может заставить инвестора распродать все активы по невыгодным ценам.
Обвал в основном затронул тех, кто получает прибыль за счет коротких сделок. Падение стоимости ценных бумаг для них может обернуться убытками. Сейчас для приумножения прибыли имеет смысл рассматривать долгосрочные стратегии.
По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, сложившаяся ситуация может стать хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций.
«Когда все валится, надо покупать, а на росте распродавать. Тем не менее важно тщательно выбирать компании для инвестиций», — считает он.
Инвесторы, которые сохраняют спокойствие и придерживаются дивидендных стратегий, в дальнейшем могут выиграть. К падению можно отнестись как к распродаже активов и спокойно набирать их в расчете на перепродажу в течение нескольких месяцев или лет, а также ориентироваться на целенаправленный доход в виде дивидендов.
Кроме того, долгосрочные инвесторы могут и вовсе переждать просадку.
Акции
Во время обвала на рынках следует выявлять активы, которые наиболее интересны для долгосрочных вложений. На российском рынке таковыми могут стать бумаги технологических компаний. При возникновении негативных ситуаций эти фирмы способны быстро адаптировать свои продукты.
Однако следует помнить, что акции традиционно считаются более рискованным активом в сравнении с облигациями. Они становятся особенно уязвимыми в условиях нестабильности. Поэтому в случае падения имеет смысл подумать о продаже части акций с целью снижения рисков.
Облигации
По мнению Владислава Антонова, в текущих условиях российские облигации, в особенности государственные, продолжают оставаться относительно стабильным инструментом. Они могут стать хорошим выбором для инвесторов, придерживающихся консервативных стратегий. Сейчас длинные облигации сильно подешевели и стали очень привлекательными для инвестиций, отметил он. Эксперт считает, что эти бумаги могут принести хороший доход, когда Банк России начнет снижать ставку.
При отсутствии открытых позиций также можно присмотреться к флоатерам, то есть облигациям с плавающим купоном. Купонные платежи по ним привязаны к ставке ЦБ РФ либо к ставкам денежного рынка, которые чутко реагируют на изменение ключевой ставки.
Покупка облигаций с фиксированным купоном сейчас является менее выгодной инвестицией. Но данный инструмент вновь может стать актуальным при изменении денежно-кредитной политики ЦБ и изменении ставки.
Золото
Золото традиционно является активом, который защищает инвесторов в периоды экономической нестабильности. Сейчас цены на него держатся лучше других активов.
При этом важно учитывать, что стоимость золота подвержена колебаниям. Так, в случае реализации сценария обвала на фондовом рынке США или рисков рецессии, сильный отток ликвидности из американских акций повлияет на рынок драгметаллов и может привести к снижению стоимости золота.
Рублевые депозиты
Что касается российской валюты, то сейчас ее курс является относительно стабильным из-за введенных Западом санкций и высоких процентных ставок. По мнению аналитиков, держать сбережения в рублях не представляет особого риска, в особенности с учетом высоких ставок по депозитам в размере до 20% годовых.
Вместе с тем, стоит учитывать, что доллар оказывает влияние на остальные валюты, поэтому могут наблюдаться колебания курса рубля.
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