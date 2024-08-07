На черный день: откуда пора забирать сбережения после обвала на биржах

Инвесторы, которые сохраняют спокойствие и придерживаются дивидендных стратегий, в дальнейшем могут выиграть. К падению можно отнестись как к распродаже активов и спокойно набирать их в расчете на перепродажу в течение нескольких месяцев или лет, а также ориентироваться на целенаправленный доход в виде дивидендов.