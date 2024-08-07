Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг может как отказаться от повышения утильсбора на автомобили, так и принять положительное решение по этому вопросу, ведомство продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сейчас в России действуют программы льготного автокредитования и лизинга, которые призваны стимулировать спрос на автотехнику, напомнили в Минпромторге.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует каждый год индексировать утилизационный сбор на автомобили, автобусы и специальную технику до 2030 года. Первое повышение ставки ожидают уже 1 октября 2024 года и сразу на 70−85%.
В Минпромторге считают, что рост утильсбора не окажет влияния на стоимость автомобилей российского производства.