Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг может как отказаться от повышения утильсбора на автомобили, так и принять положительное решение по этому вопросу, ведомство продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.