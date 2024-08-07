Минфин подготовил законопроект об отмене одновременного обнуления топливного демпфера

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене бензина и дизтоплива не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В июне Новак говорил, что правительство обсуждает изменение расчетов по точке отсечения топливного демпфера, предполагающее ее разделение для бензина и дизтоплива. Таким образом, превышение порога отклонения цен только по одному продукту приведет к обнулению выплат лишь по нему и не затронет второй.