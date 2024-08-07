Минфин подготовил законопроект об отмене одновременного обнуления топливного демпфера

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство финансов подготовило законопроект, который отменит одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива, следует из текста законопроекта, который был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Если законопроект примут, то демпфер для бензина АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизельного топлива — на 20%. Это позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту — бензину или дизельному топливу.
Также Минфин внес положение о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к «обратному» акцизу на нефть. Она также может применяться после 2027 года в случае отсутствия введенных в эксплуатацию объектов, являющихся предметом инвестиционного соглашения.
О демпфере
Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене бензина и дизтоплива не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В июне Новак говорил, что правительство обсуждает изменение расчетов по точке отсечения топливного демпфера, предполагающее ее разделение для бензина и дизтоплива. Таким образом, превышение порога отклонения цен только по одному продукту приведет к обнулению выплат лишь по нему и не затронет второй.