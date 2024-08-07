Каким будет курс рубля 8 августа 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 11,7−11,9, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85−87. Увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила более чем в два раза — с 3 до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте — будет выступать на стороне рубля. Нацвалюту также продолжат поддерживать высокие ставки и неуверенный спрос импортеров на инвалюту из-за сложностей с трансграничными расчетами. Вместе с тем, снижение цен на нефть, стартовавшее в начале июля, вероятно, уже транслируется в сокращение объемов поступающей экспортной выручки. Это может постепенно смещать баланс сил не в пользу российской валюты.