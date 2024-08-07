Каким будет курс рубля 8 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, покупательская активность возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сентимента. Курс рубля при этом в целом оставался стабильным.
Мировые рынки продолжили восстановление. Исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально. Вышли настораживающие данные по торговому балансу КНР за июль: рост экспорта неожиданно замедлился до 7% г/г при ожидавшихся 9,7%. Это может указывать на охлаждение мирового спроса, поддерживающего китайскую экономику. В Германии объем промышленного производства в июне вырос на 1,4% м/м, сильнее прогнозного 1%.
Из экономической статистики четверга выделим недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели представят Siemens, Eli Lilly, Gilead.
Сбербанк завтра опубликует результаты по МСФО за II квартал. Также финансовые отчетности за I полугодие представят Юнипро и VK.
Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 августа — 2800−2900 п.
Наш прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 11,7−11,9, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85−87. Увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила более чем в два раза — с 3 до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте — будет выступать на стороне рубля. Нацвалюту также продолжат поддерживать высокие ставки и неуверенный спрос импортеров на инвалюту из-за сложностей с трансграничными расчетами. Вместе с тем, снижение цен на нефть, стартовавшее в начале июля, вероятно, уже транслируется в сокращение объемов поступающей экспортной выручки. Это может постепенно смещать баланс сил не в пользу российской валюты.
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