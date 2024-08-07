Как рецессия в США может повлиять на Россию

В свою очередь, экономисты «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко указывают в обзоре за 6 августа, что риск американской рецессии накладывается на другие проблемы в мире, включая рост рисков эскалации на Ближнем Востоке, где Иран и ливанская группировка «Хезболла» могут атаковать Израиль, согласно предупреждению госсекретаря США. Кроме того, экономическая ситуация в Европе остается неблагоприятной, а Китай все больше сталкивается со структурными сложностями. Поэтому есть вероятность, что наступление рецессии или существенное охлаждение экономики США «приведут к более существенному снижению темпов роста мировой экономики, чем ожидалось ранее, что не может быть компенсировано отдельными быстрорастущими развивающимися странами (например Индией)», отмечают экономисты «Ренессанса».