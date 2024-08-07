Как переезд в другой регион может отразиться на пенсии

Переезд пенсионера в другой субъект России может отразиться на размере пенсии в двух случаях, рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
По действующему законодательству, к страховой пенсии и одновременно с ней устанавливается фиксированная выплата.
С 1 января размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8134 рубля.
По словам юриста, одним из таких обстоятельств является наличие стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.
Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 50 процентам суммы установленной фиксированной выплаты.
Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 30 процентам суммы установленной фиксированной выплаты, разъяснила эксперт.
При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в которых установлены иные районные коэффициенты, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается с учетом размера районного коэффициента по новому месту жительства.
«В этом случае общий размер пенсии может как уменьшиться, так и увеличиться в зависимости от того, в какую местность переехал пенсионер», — говорит Ногайлиева.
При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается по другим основаниям.
Если таких оснований нет, то фиксированная выплата уменьшается до общего размера 8 134 рубля, а значит, общий размер пенсии тоже уменьшится.
Размер выплат может измениться, если гражданину назначена страховая пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера.
К таким пенсиям в каждом субъекте федерации устанавливается федеральная или региональная социальная доплата, которая увеличивает размер пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе.
При этом каждый регион устанавливает свой размер прожиточного минимума пенсионера.
Таким образом при переезде у гражданина может измениться размер пенсии, заключила юрист.
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Елена Рогачева