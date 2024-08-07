Как отличить сливочное масло от подделки: полезные советы потребителям

Чем дольше хранилось масло, тем больше будут проявляться эти признаки, даже в пределах установленного срока годности. Признаком окислительной порчи является образование более темного слоя на поверхности сливочного масла, его еще называют «штафф». Правила торговли, которые действовали в советский период, предусматривали зачистку этого поверхностного слоя перед продажей при реализации масла в развес. «Употреблять такое масло не только нежелательно, но и небезопасно», — предупреждает специалист.