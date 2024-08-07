Как отличить сливочное масло от подделки: полезные советы потребителям

На что надо обратить внимание при выборе сливочного масла и как отличить настоящий продукт от подделки, рассказала Финансам Mail замдиректора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Марина Положишникова.
«Прежде всего, необходимо обратить внимание на информацию в маркировке. В составе должны быть только сливки, добавление растительных жиров при изготовлении сливочного масла не допускается», — предупреждает эксперт.
Важно соотнести дату изготовления с датой покупки и сроком годности: сливочное масло при хранении подвергается окислению, следствием которой является прогорклый запах, салистый вкус и, самое главное, — накоплению токсичных продуктов распада жирных кислот (альдегидов, кетонов, перекисей и др.).
Чем дольше хранилось масло, тем больше будут проявляться эти признаки, даже в пределах установленного срока годности. Признаком окислительной порчи является образование более темного слоя на поверхности сливочного масла, его еще называют «штафф». Правила торговли, которые действовали в советский период, предусматривали зачистку этого поверхностного слоя перед продажей при реализации масла в развес. «Употреблять такое масло не только нежелательно, но и небезопасно», — предупреждает специалист.
Качественное сливочное масло имеет плотную и пластичную консистенцию, равномерный по всей массе цвет — от светло-желтого до желтого.
Часто источником яркого желтого цвета бывает пищевой краситель каротин, который разрешено применять при изготовлении сливочного масла, особенно в зимний период, когда в молоке снижено содержание природных пигментов.
На разрезе масло должно иметь блестящую и сухую поверхность.
Вкус и запах должны быть выраженными сливочными, для кисло-сливочного масла — кисломолочными, без посторонних привкусов и запахов.
При комнатной температуре сливочное масло приобретает более мягкую консистенцию, при этом оно не должно расплываться. По словам Положишниковой, за это состояние масла отвечает специальный показатель — термоустойчивость, которая существенно зависит как от технологии, так и от состава продукта.
Достаточно частыми дефектами сливочного масла являются крошливая или мягкая (слабая) консистенция, заметное отделение влаги («крупная слеза»), прогорклые, затхлые, салистые, окисленные вкус и запах, невыраженный (пустой) вкус, неравномерная окраска.
«При расплавлении сливочного масла на сковороде, оно не должно пениться, шипеть, разбрызгиваться, хотя его поведение при контакте с горячей поверхностью достаточно сильно зависит от ее температуры, а также от содержания воды в продукте», — пояснила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева