«Известия»: продажи китайских автомобилей в России выросли в шесть раз в июле

По сравнению с июлем 2023 года продажи китайских автомобилей в России выросли в три-шесть раз. Речь идет, например, о таких марках как Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Об этом сайту «Известия» сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.