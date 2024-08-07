«Известия»: продажи китайских автомобилей в России выросли в шесть раз в июле

По сравнению с июлем 2023 года продажи китайских автомобилей в России выросли в три-шесть раз. Речь идет, например, о таких марках как Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Об этом сайту «Известия» сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
По его словам, во втором летнем месяце произошла стабилизация доли китайских автомобилей на рынке России. А доля китайских автопроизводителей выросла до 61 процента. Годовой рост составил 10 процентов. Что касается премиального сегмента, то здесь рост еще выше — 81 процент.
«У ряда марок, таких как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, продажи за год подскочили в три-шесть раз. Однако дальнейшие перспективы Zeekr на российском рынке под вопросом из-за возможной блокировки ряда функций у машин, поставляемых в страну неофициально», — заметил Сергей Удальцов.
Лидером же по числу проданных автомобилей остался «АвтоВАЗ».
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