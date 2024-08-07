«Делимобиль» запускает новую платформу для продажи своего автопарка

Как сообщает Interfax, оператор бренда «Делимобиль» — ПАО «Каршеринг Руссия», объявило о запуске новой платформы «Купимобиль», предназначенной для продажи автомобилей с пробегом из своего автопарка и от партнеров. В рамках пилотного проекта компания планирует предлагать несколько тысяч машин ежегодно как физическим, так и юридическим лицам.
Автомобили будут поступать на продажу после полного предпродажного обслуживания, с достоверной историей эксплуатации, что гарантирует юридическую чистоту и исправное состояние всех машин. Фиксированная стоимость автомобилей включает НДС для юридических лиц.
«Делимобиль» также предоставит поддержку в лизинге, страховании и автокредитовании. На данный момент на платформе «Купимобиль» можно приобрести автомобили европейских и азиатских марок, таких как Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, MINI и другие. Вся доступная информация и объекты продажи представлены на сайте и на специализированных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Парк «Делимобиля» на сегодняшний день насчитывает более 30 тысяч автомобилей. Машины закупаются по модели финансового лизинга и со временем переходят в собственность компании. «Делимобиль» уже два года продает автомобили, срок эксплуатации которых достигает шести лет, после полного погашения лизинговых обязательств.
Кроме того, в «Делимобиле» отметили, что в финансовую модель заложена цена продажи автомобилей, равная 40% от стоимости нового автомобиля на момент продажи. Также компания договаривается о выгодных условиях покупки новых автомобилей, получая скидки до 10% от импортеров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева