«Делимобиль» запускает новую платформу для продажи своего автопарка

«Делимобиль» также предоставит поддержку в лизинге, страховании и автокредитовании. На данный момент на платформе «Купимобиль» можно приобрести автомобили европейских и азиатских марок, таких как Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, MINI и другие. Вся доступная информация и объекты продажи представлены на сайте и на специализированных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.