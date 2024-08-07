Частота кадров: почему российским компаниям не хватает инженеров

В России не хватает инженеров практически всех специальностей: их ищет каждая пятая компания, сообщили «Известиям» в рекрутинговых сервисах. Особенно остро вопрос стоит в строительстве и на производствах: там инженерные кадры вошли в тройку наиболее востребованных в августе. Для некоторых специальностей вакансий в два-три раза больше, чем резюме. При этом зарплаты в этом году выросли почти на четверть. К недостатку кадров привели разрыв поколений и несоответствие образовательных программ реальным требованиям работодателей, полагают эксперты.