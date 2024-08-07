Частота кадров: почему российским компаниям не хватает инженеров

В России не хватает инженеров практически всех специальностей: их ищет каждая пятая компания, сообщили «Известиям» в рекрутинговых сервисах. Особенно остро вопрос стоит в строительстве и на производствах: там инженерные кадры вошли в тройку наиболее востребованных в августе. Для некоторых специальностей вакансий в два-три раза больше, чем резюме. При этом зарплаты в этом году выросли почти на четверть. К недостатку кадров привели разрыв поколений и несоответствие образовательных программ реальным требованиям работодателей, полагают эксперты.
Год на поиски
Российские компании в первом полугодии 2024 года испытывали трудности при поиске инженеров практически всех специальностей, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах. По данным hh.ru, по большинству специальностей количество вакансий значительно превышало число активных резюме.
Кроме того, превышал предложение и спрос на главных инженеров проектов, инженеров-энергетиков, конструкторов, специалистов по качеству, пусконаладочным работам, эксплуатации и DevOps-инженеров (синхронизирует этапы создания программного продукта).
Для большинства инженерных специальностей нехватка увеличилась по сравнению с прошлым годом, добавили в hh.ru.
— Самыми высокими темпами усугублялся дефицит инженеров пусконаладочных работ, — указали в сервисе. Для них разрыв между количеством вакансий и резюме вырос на 73%. Если год назад число вакансий превышало количество резюме на 13%, то сейчас — уже на 86%.
Также вырос разрыв между числом вакансий и резюме по специальностям «инженер-электронщик» и «инженер по эксплуатации».
В III квартале этого года в найме инженеров была заинтересована каждая пятая компания на рынке, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора «Работы.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.
— Ситуация с их нехваткой — одна из наиболее актуальных проблем для многих организаций в различных отраслях, в частности в сельском хозяйстве, где идет непрерывная текучка кадров, а также в производстве, — пояснил он.
Поиск квалифицированного инженера, по его словам, сейчас может занять целый год.
Инженерные кадры входят в тройку наиболее востребованных позиций в производстве и строительстве в августе этого года, подсчитали в сервисе SuperJob. Чаще всего, по их данным, ищут инженеров-технологов, энергетиков, конструкторов и проектировщиков.
Единственные специальности, где количество вакансий меньше количества резюме, — сетевой и системный инженеры, добавили в hh.ru.
— Но и здесь есть проблема: если год назад число резюме по специальности «сетевой инженер» превышало число соответствующих вакансий на 37%, то сейчас — всего на 13%. И даже 37% — это очень небольшой показатель, свидетельствующий о серьезной нехватке таких специалистов и отсутствии выбора у рекрутеров, — отметили в сервисе.
Аналогичная ситуация сложилась для системных инженеров: за год количество резюме выросло на 21%, тогда как вакансий — всего на 1%. Сейчас предложение больше спроса на 49%. Однако этого всё равно недостаточно, и рекрутерам фактически не из кого выбирать, полагают в сервисах по поиску работы.
По данным ВНИИ труда, в 2023 году общее количество вакансий по инженерным профессиям составило 574,2 тысячи. За первое полугодие 2024 года их было опубликовано 289,7 тыс., что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самые популярные среди них: инженеры-конструкторы — 30 тыс., инженеры-проектировщики — 25,2 тыс., инженеры-технологи — 20,4 тыс. вакансий.
«Для того, чтобы гармонизировать запросы экономики и подготовку специалистов, по поручению президента готовится ежегодно обновляемый 5-летний прогноз кадровой потребности в профессионально-квалификационном и региональном разрезах. Контрольные цифры приема будут формироваться с учетом перспективной потребности в кадрах, что позволит подготовить необходимое количество востребованных специалистов», — отметили представители института.
Преодолеть разрыв
Нехватка инженерно-технического персонала особенно заметна в строительном секторе, рассказал «Известиям» заместитель директора Оренбургского завода металлоконструкций (ОренЗМК, резидент «Сколково») Александр Семенов.
— Не хватает архитекторов, проектировщиков, сметчиков. Мы видим, что даже увеличение объемов работ и рост зарплат не способны привлечь достаточного количества специалистов. По экспертным оценкам, к концу года дефицит кадров может достичь 15%, — отметил он.
Руководитель отдела подбора и адаптации персонала компании «Мангазея» Владимир Османкин добавил, что в сфере строительства также не хватает инженеров производственно-технического отдела и строительного контроля.
— В качестве контрмеры на тех позициях, где это возможно, мы стараемся снизить требования к кандидату с акцентом на дальнейшее развитие и профессиональный рост внутри команды, — сказал он «Известиям». — В этом году у нас даже был случай, когда мы приняли решение растить под себя перспективного стажера.
Еще одной проблемой он назвал разрыв поколений в профессии.
— Советские кадры в силу возраста уходят с рынка труда, а молодые пока не накопили необходимые компетенции. А среднего поколения в инженерной среде почти нет: трудные 1990-е годы заставили покинуть профессиональную сферу многих инженеров, — указал замдиректора ОренЗМК.
Существует большой разрыв между знаниями, получаемыми в вузах и техникумах, и тем, что необходимо на современном производстве, добавила заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова.
— Многие компании сегодня идут не только на вузовские ярмарки вакансий, но и вместе с учебными заведениями формируют учебные планы под собственные рабочие места. Оборудуют учебные классы, организуют производственную практику непосредственно на заводах, создают группы целевого набора, — сказала она.
При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 года выросли на 16−24% в зависимости от специальности, следует из данных hh.ru. Тогда как среднерыночный прирост зарплат в целом по 173 специализациям составил, по их подсчетам, 19%. Наиболее заметно выросли зарплаты системных инженеров (+24%), DevOps-инженеров, сервисных инженеров, механиков, конструкторов и проектировщиков (+21% для каждой специальности). За год, по данным SuperJob, темп прироста средней рыночной заработной платы инженеров составил 8−17%.
Самые высокие зарплаты, по подсчетам hh.ru, предлагают DevOps-инженерам — в среднем 250 тыс. рублей, а также главным инженерам проектов — в среднем 132 тыс. рублей, инженерам пусконаладочных работ (105 тыс.) и сметчикам (102 тыс.).
— Медиана предлагаемой зарплаты обладателей прочих специальностей не превышает 100 тыс. рублей, хотя и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — добавили в hh.ru.
Самые скромные зарплаты предлагают инженерам по эксплуатации, охране труда и технике безопасности, по качеству, а также экологам. Они могут рассчитывать на 67−80 тыс. рублей.
В условиях недостатка кадров работодателям приходится пересматривать подходы к найму: активнее искать молодежь или возрастных соискателей, менять требования к опыту работы, обучать новичков, рассматривать кандидатов из других сфер, подчеркнул Александр Ветерков.
— В качестве нематериальной мотивации мы предлагаем соискателям работу с крупными нетиповыми проектами, которые в дальнейшем станут хорошей составляющей их профессионального портфолио, — отметил Владимир Османкин.
Кроме роста зарплат, бонусов и премий, по словам Александра Ветеркова, кандидаты также обращают внимание на наличие социального пакета, льгот и других преимуществ, которые предоставляют работодатели при трудоустройстве.