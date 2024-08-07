ЦБ ожидает, что снижение инфляции к цели завершится к концу 2025 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России ожидает, что снижение инфляции к цели в 4% будет происходить несколько медленнее, чем регулятор ожидал ранее, но будет завершено к концу 2025 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ.
«Совет директоров Банка России ожидает, что в базовом сценарии во втором полугодии 2024 года положительный разрыв выпуска будет постепенно сокращаться под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. При этом снижение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но будет завершено к концу 2025 года», — говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
Прогноз ЦБ по инфляции пересмотрен вверх в 2024 году. По оценкам регулятора, в 2024 году инфляция составит 6,5−7%, в 2025 году снизится до 4−4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Прогноз роста российской экономики также пересмотрен. Так, по прогнозам ЦБ, в 2024 году экономика вырастет на 3,5−4%. В 2025 году экономический рост составит 0,5−1,5%, в 2026 году — 1−2%, в 2027 году — 1,5−2,5%.
Ранее Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых, отметив, что баланс рисков на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.