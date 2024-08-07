ЦБ ожидает, что снижение инфляции к цели завершится к концу 2025 года

«Совет директоров Банка России ожидает, что в базовом сценарии во втором полугодии 2024 года положительный разрыв выпуска будет постепенно сокращаться под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. При этом снижение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но будет завершено к концу 2025 года», — говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.