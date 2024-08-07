Аналитики оценили долю мини-квартир в Подмосковье перед их запретом

Доля жилья в Подмосковье, площадь которого меньше 28 кв метров, составляет 16%, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».
Из них 14,9% — квартиры-студии, 1,1% — полноценные «однушки».
Отмечается, что мини-квартиры пользуются спросом у молодежи, которая покупает их в качестве первого жилья, и у инвесторов, которые сдают недвижимость в аренду.
Главным преимуществом такого жилья является цена. Стоимость студии до 28 кв.м может составлять от 2,9 млн до 13,2 млн руб., а такой же тип жилья (без отдельной кухни — прим..ред.) большей площади — уже 3,7−23,4 млн руб.
Напомним, что в столичном регионе с 1 августа вступил в силу запрет на строительство микрожилья: теперь площадь однокомнатных квартир и студий не может быть меньше 28 кв. метров, а двухкомнатных — не меньше 44 кв. метров. Схожая мера прорабатывается и властями Московской области: здесь работа над новым документом ведется до 23 августа. Планируется, что минимальные габариты для Московской области установят такие же, как в столице.
Анастасия Селезнева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».