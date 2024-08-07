Аналитики оценили долю мини-квартир в Подмосковье перед их запретом

Напомним, что в столичном регионе с 1 августа вступил в силу запрет на строительство микрожилья: теперь площадь однокомнатных квартир и студий не может быть меньше 28 кв. метров, а двухкомнатных — не меньше 44 кв. метров. Схожая мера прорабатывается и властями Московской области: здесь работа над новым документом ведется до 23 августа. Планируется, что минимальные габариты для Московской области установят такие же, как в столице.